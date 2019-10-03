ميدو يكشف عن الثغرة التي منحت الزمالك نقاط الفوز أمام المقاصة

علق أحمد حسام ميدو على خسارة فريقه الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز على يد الزمالك بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الأسبوع الثاني.





وقال ميدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا نعلم بوجود أزمة في الجانب الدفاعي لفريق الزمالك، وكان يعيب على الفريق عدم استرداد الكرة في الشوط الأول".





وتابع: "في الشوط الثاني سجل الزمالك هدف في مرمانا بسذاجة دفاعية كبيرة من لاعبي فريقي، بالرغم من وجود تعليمات واضحة للاعبين بتعطيل الهجمة في حالة وجود هجمة خطيرة لفريق الزمالك".





وأضاف: "مبروك للزمالك على فوز اليوم ولكن للمرة الثانية يكون لنا ركلات جزاء واضحة للجميع، أغلقنا ملف مباراة اليوم وكل تركيزنا على الفوز في مواجهة الجونة المقرر لها بعد ٤٨ ساعة".





وواصل: "كل الفرق التي لعبت الزمالك من الأمام كانت تواجه صعوبات، لذلك غيرنا طريقة اللعب وانتظرنا الزمالك في وسط الملعب وواجه لاعبو الفريق الأبيض صعوبات كثيرة في وجود مساحات للتحرك نحو منطقة الجزاء".





وتابع: "حسني فتحي لم يشارك في المباريات منذ أكثر من عام ولكنه ظهر بشكل جيد خلال المباراة، ولكن مجهوده ظهر بشكل أقل خلال نهاية اللقاء، لذلك حولت مركزه من الظهير إلى المدافع".





واختتم: "كنا نعلم أن حمدي النقاز من أهم المفاتيح الهجومية لنادي الزمالك، لذلك تواجد عبدالله مجدي في هذه الجبهة كان ضروري، عبدالله مكسب كبير لفريق المقاصة وبإذن الله سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة".



