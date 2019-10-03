تفاصيل جلسة الحساب بين رئيس برشلونة وبيكيه

عقد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اجتماعًا مع جيرارد بيكيه مدافع الفريق، وذلك بعد تصريحات الأخير التي حملت اتهامات للإدارة بإستغلال الصحافة للهجوم على اللاعبين وإحراجهم أمام الجمهور بعد النتائج السلبية في المباريات الأخيرة.





وكشف جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة تفاصيل الاجتماع بين بيكيه ورئيس النادي حيث قال: "بيكيه اجتمع مع رئيس النادي ولا يوجد حرب بين اللاعيبن والإدارة وما يحدث أمر طبيعي ويظهر شخصية الفريق. الاجتماع استمر لساعتين ولم يكن هناك أي مطالب من الطرفين".





وعلق على الانتقادات التي تعرض لها فالفيردي قائلا: " بعد ليفربول وروما البعد قلل من فالفيردي، ولكن بارتوميو منذ البداية مع أعضاء مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فيه لكونه فاز بالدوري مرتين على التوالي".





وأضاف: "فالفيردي نجح في تحقيق التوازن داخل غرفة ملابس برشلونة"، مؤكدًا على دعم الإدارة له.





وأعرب "كاردونر" عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الكتالوني على إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



