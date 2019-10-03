زاهي حواس: لهذا السبب منعت "أوباما" من ركوب الجمل أثناء زيارته للأهرامات (فيديو)

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قال العالم الآثري ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، إنه قابل العديد من الشخصيات الهامة والعلمية أمام أبوالهول، لافتًا إلى أنه قابل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.



وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كارتر جاء إلى أبو الهول بصحبة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن الرئيس السادات كان لديه "كاريزما" عالية، وكان لديه شموخ.



وتابع العالم الآثري، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان عبقريًا، وكان يفعل كل شيء من أجل مصر، مستكملًا: "كنت واقف بشرح لديفيد روكفيلر، رجل البنوك العالمي الأمريكاني، أمام الهرم، لقيت السادات أمامي اترعشت"، مستطردًا: "السادات قال لديفيد أنا سعيد إنك جيت هنا تاخد دوش حضاري قبل ما نتقابل بليل على العشا"، معلقًا: "صفقت للسادات وقتها"، مؤكدًا أن الرئيس السادات كان أسطورة، وكان رجلًا عظيمًا.



وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان أول رئيس أمريكي يدخل الهرم، لافتًا إلى أنه كان يسأل العديد من الأسئلة عن الأهرامات، مضيفًا أن الفنانين الذين يأتون إلى مصر لزيارات الأهرامات يسألون العديد من الأسئلة.



وذكر العالم الآثري، أنه أقنع الرئيس أوباما بعدم ركوب الجمل، معلقًا: "لو كان ركبه كانت صورته هتلف العالم ويقولوا مصر بلد الجمال وينسوا زيارته للأهرامات".

