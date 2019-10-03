وليد يوسف أفضل كاتب مسرحي (2019)





حصد السيناريست وليد يوسف جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل كاتب مسرحي عن هذا العام (2019)، والتي تسلمها اليوم الخميس، وسلمته الجائزة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرفقته الفنان أحمد عبدالعزيز.

وقدم الكاتب والسيناريست وليد عدداً من الأعمال الهامة التي تركت أثرا واضحاً في الساحة الفنية سواء المسرحية أو التليفزيونية أو السينمائية، حيث قدم علي مدار تاريخه الفني أعمال لا يمكن ان تنسي.

حيث بدأ الكاتب والمؤلف المصري وليد مسيرته الأدبية في الكتابة منذ نهاية التسعينات، وتميز كأحد أهم كتاب الأعمال الدرامية والتليفزيونة التي لاقت نجاحاً كبيراً وسط الجماهير، كما حقفت أعماله السينمائية نجاح كبير سواء من حيث النقد أو المحتوي الفني المقدم من خلال السيناريو،وحصدت أعماله العديد والعديد من الجوائز.

في سياق متصل قدم السيناريست وليد يوسف مسرحية (أهلا رمضان) والتي تم عرضها علي خشبة مسرح الزعيم وحققت نجاحاً كبيراً، شارك في بطولتها الفنان محمد رمضان والفنانة روحينا، وشارك كلا من هنا الزاهد وشيماء سيف وسامي مغاوري، المسرحية من تأليف وليد يوسف، ومن إخراج خااد جلال،ومن إنتاج عماد زيادة.

ويذكر انه قدم الفليم السينمائي (ليه خلتني أحبك) وهو يتنمي لنوعية الافلام الرومانسية الكوميدية، تم إنتاجه عام (2000)، شارك في بطولته عدداً من النجوم منهم حلا شيحة، كريم عبدالعزيز، احمد حلمي، مني ذكي، والفيلم من إخراج ساندرا نشأت.

وجاءت شهرته الحقيقة من خلال كتابته للمسلسل التليفزيوني (الدالي) والذي انتج عام (2007) وقدم بطولته النجن الراحل نور الشريف، وحقق المسلسل نجاحاً ساحقاً فور عرض أولي حلقاته، حيث دارت أحداثه في أجواء جريمة غامضة، وأضاف بريق كبير لوليد يوسف بكتابة الجزئيين الثاني والثالث من المسلسل، شارك في بطولة المسلسل نور الشزيف، سوسن بدر، وفاء عامر، حسن الرداد، دينا فؤاد، أحمد صفوت، أيتن عامر، بوسي نور الرشيف.

كما قدم وليد يوسف مسلسل (الزيبق) للنجم كريم عبدالعزيز، وهو مسلسل درامي تم تصويره في أجواء من التشويق والإثارة والظتعة الدرامية من خلال تقديم قصة مختلفة في محتواها الدرامي، كما تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام (2017)، دارت أحداث المسلسل في الفترة من عام (1998) حول شاب يعمل فني كاميرات مراقيبة ويتم نجنيده من قبل المخابرات المصرية عن طريق أحد الضباط، المسلسل كان من إخراج وإنتاج وائل عبدالله، وتأليف وليد يوشف ووائل عبدالله، شارك في بطولته كريم عبدالعزيز، شريف منير، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا.