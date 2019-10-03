ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:44 م
Advertisements
محافظ البحيرة يشهد احتفالية إبداع دمنهور بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
Advertisements
طباعة
إسلام أمين
 
Advertisements
نظم مركز الإبداع الفني بدمنهور احتفالية بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بعنوان "شباب مصر الأمل" بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والأستاذ أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري ثم عرضًا لفيلما تسجيليًا عن انتصارات حرب أكتوبر، تم خلاله استعراض البطولات والأعمال العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة للعبور من الهزيمة للنصر، ثم فقرات إنشاد ديني وفقرات غنائية متنوعة قدمها كورال مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وقصيدة شعرية قدمتها طالبة بالمدرسة،.

وفي كلمته أكد محافظ البحيرة أننا ننعم ونفتخر بتضحيات قواتنا المسلحة وما حققته من انتصارات أزهلت العالم في حرب 73 أعادت لنا الشرف والعزة والكرامة والأرض المسلوبة، كما أكد على أننا يجب أن نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يخوض حربًا واسعةً في التطوير والتنمية على كافة المجالات والقطاعات الخدمية.

وقام محافظ البحيرة، بتكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، كما قام بتوزيع شهادات تقدير على الطلبة المتفوقين والمتميزين خلال النشاط الصيفي وأشاد بمستوى العروض الفنية المقدمة، مؤكدا على أهمية وضرورة تنمية الابتكارات والميول الفنية لهؤلاء الطلبة ودعمهم ورعايتهم والعمل على دمجهم في المجتمع كمواهب مميزة وطاقات كبيرة والعمل على تحفيزهم.

كما حضر الاحتفالية وكلاء وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة واللواء أشرف عبد السلام مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتورة نجوى خلف عضو مجلس النواب والأستاذ محمد خميس رئيس مدينة دمنهور.
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
0
x
20:00
1
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
02:30
1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
1
x
18:55
1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
3
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
4
x
19:00
2
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:05
1
الوحدة
التعاون
0
x
19:10
0
أبها

DMCA.com Protection Status