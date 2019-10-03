محافظ البحيرة يشهد احتفالية "إبداع دمنهور" بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

نظم مركز الإبداع الفني بدمنهور احتفالية بمناسبة ذكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بعنوان "شباب مصر الأمل" بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والأستاذ أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب وسط الدلتا الثقافي.





بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني الجمهوري ثم عرضًا لفيلما تسجيليًا عن انتصارات حرب أكتوبر، تم خلاله استعراض البطولات والأعمال العسكرية التي قامت بها قواتنا المسلحة للعبور من الهزيمة للنصر، ثم فقرات إنشاد ديني وفقرات غنائية متنوعة قدمها كورال مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وقصيدة شعرية قدمتها طالبة بالمدرسة،.





وفي كلمته أكد محافظ البحيرة أننا ننعم ونفتخر بتضحيات قواتنا المسلحة وما حققته من انتصارات أزهلت العالم في حرب 73 أعادت لنا الشرف والعزة والكرامة والأرض المسلوبة، كما أكد على أننا يجب أن نستلهم روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يخوض حربًا واسعةً في التطوير والتنمية على كافة المجالات والقطاعات الخدمية.





وقام محافظ البحيرة، بتكريم الطلاب المتفوقين بمدرسة النور للمكفوفين في الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، كما قام بتوزيع شهادات تقدير على الطلبة المتفوقين والمتميزين خلال النشاط الصيفي وأشاد بمستوى العروض الفنية المقدمة، مؤكدا على أهمية وضرورة تنمية الابتكارات والميول الفنية لهؤلاء الطلبة ودعمهم ورعايتهم والعمل على دمجهم في المجتمع كمواهب مميزة وطاقات كبيرة والعمل على تحفيزهم.



