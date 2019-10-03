الزمالك يفلت من كمين المقاصة ويزاحم الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على مضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الممتاز .





وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وإمام عاشور في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وباغت مصر المقاصة في الدقائق الأولى من عمر المباراة وحصل على ركنية ولكن بدون خطورة على مرمى عواد قبل أن يسيطر الزمالك على مجريات اللعب ويحاول عن طريق عاشور وشيكابالا لكن دفاع المقاصة كان بالمرصاد .





ويطبق الزمالك الضغط العالي على دفاع المقاصة ويحصل على ركلة حرة بعدها على ركنية في الدقيقة 11 لكنها مرت بدون خطورة على مرمى محمود حمدي حارس المقاصة .





وينشط خالد اوتشو لاعب وسط المقاصة ويحصل طارق حامد على بطاقة صفراء مع لاعب المقاصة في وسط الملعب وتستمر محاولات الفريقين لفتح ثغرة دفاعية لكن كلا المرميين لم يتعرضا لخطورة رغم سيطرة الزمالك النسبية على مجريات اللعب .





ويستمر ضغط الزمالك بطول الملعب فيما تزداد الركلات الحرة بوسط الملعب وبدون خطورة وسط محاولات مستمرة من شيكابالا من الزمالك وعمرو مرعي ومن المقاصة ولكن بدون خطورة أيضا .





ومن هجمة خطيرة للزمالك يتوغل شيكابالا في دفاعات المقاصة ويمررها بينية للمنطلق من الخلف إمام عاشور داخل المنطقة من الجانب الأيسر ليسددها الأخير بيمينه لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 30 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عبدالله مجدي من المقاصة بسبب التمثيل داخل المنطقة في إحدى الكرات وقبلها بطاقة أخرى لعمرو مرعي بسبب الاعتراض على الحكم .





ويدفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو بأول تغييراته بنزول خالد بوطيب بدلا من إمام عاشور لزيادة الفالعية الهجومية وفي نفس الوقت يدفع ميدو مدرب المقاصة بميدو جابر بدلا من باولون فوافي الذي تعرض للإصابة وذلك في الدقيقة 38 من عمر المباراة .





ويراوغ شيكابالا لاعب المقاصة ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يتم تسديدها مباشرة لكنها تمر بعيدا عن المرمى .





ويستمر اللعب منحصرا في وسط الملعب وسط محاولات هادئة من الزمالك على مرمى المقاصة لكنها لم تشكل خطورة .





ويحتسب الحكم 3 دقائق كوقت بدل ضائع لم تشهد خطورة إلا من ركلة حرة حصل عليها شيكابالا على حدود المنطقة ونفذها النجم الأسمر بيسراه ترتطم بالحائط البشري بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .





ومع بداية الشوط الثاني استمرت محاولات الزمالك على مرمى المقاصة ودفاع الفريق الفيومي وحاول شيكابالا التوغل داخل المنطقة لكنه يرتطم بمدافع المقاصة ويسقط الثنائي على أرض الملعب .





ويحاول زيزو وشيكابالا فتح جبهة من الجانب الأيسر لكن بدون خطورة حقيقية ويتوغل فرجاني ساسي داخل المنطقة وتصل الكرة عرضية يشتتها الدفاع داخل المنطقة من جديد وسط دربكة دفاعية واضحة وتصل لساسي من جديد يسددها بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 51 من عمر المباراة .





ويتلقى مصطفى محمد كرة على حدود المنطقة يسددها صاروخية تعلو العارضة بقليل في الدقيقة 52 من عمر المباراة وتستمر معها المحاولات البيضاء لتسجيل هدف التقدم .





ويحصل الزمالك على ركلة حرة في منتصف ملعب مصر للمقاصة بالقرب من منطقة الجزاء بعد إعاقة من خالد أوتشو للاعب الزمالك خالد بوطيب.





وتتوالى محاولات الزمالك إلى أن تشهد الدقيقة 56 هدف التقدم عن طريق زيزو بعد أن توغل في وسط ملعب المقاصة وسددها يسارية من على حدود المنطقة لتسكن الشباك على يسار الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





الهدف فتح الملعب من جانب الفريقين ودفع الجهاز الفني للمقاصة بقيادة ميدو بمحمد إبراهيم بدلا من هاني سعيد لزيادة الفاعلية الهجومية بعد أن كان يعتمد على التأمين الدفاعي طوال الوقت السابق من المباراة .





فيما يدفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول أشرف بن شرقي بدلا من شيكابالا الذي شعر بآلام في العضلة الخلفية في الدقيقة 62 من عمر المباراة .





واستمرت محاولات الزمالك الهجومية من عمق الملعب بداية من ساسي ومرورا ببن شرقي وزيزو فيما تكفل عواد بالتصدي للكرات العرضية التي حاول المقاصة الاعتماد عليها لفتح ثغرة بدفاع الزمالك .





وينتفض المقاصة في محاولة لتعويض الهدف ويسدد ميدو جابر ويحاول محمد إبراهيم فتح ثغرة من العمق الدفاعي لكن كل ذلك بدون خطورة على مرمى عواد .





ويدفع ميدو بصلاح أمين كورقة هجومية بدلا من عبدالله مجدي ويحصل المقاصة على ركنية تمر بدون خطورة على مرمى عواد في الدقيقة 76 من عمر المباراة .





ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق بداعي الاعتراض بعدها يحصل المقاصة على ركلة ركنية جديدة من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك وصلت إلى عمرو مرعي والذي صوب كرة إرتطمت بدفاع الزمالك ومرت إلى ركنية من جهة اليسار بعدها يتصدى لها عواد بدون خطورة .





ويسقط محمد عواد في كرة عرضية بعدها يقوم ليكمل المباراة ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه بداعي عدم إصابته وإهداره للوقت بعدها يستمر ضغط المقاصة في الثواني الأخيرة من عمر الشوط لكن تأمين دفاعي للزمالك يحول دون أي خطورة على مرمى عواد .





ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع مع سقوط محمود عبدالعزيز للإصابة بعد كرة مشتركة مع لاعب المقاصة ليخرج ويتلقى العلاج خارج الملعب ويحصل المقاصة على ركلة حرة على حدود المنطقة يشتتها الدفاع بسهولة .





ومرت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بدون خطورة رغم حصول المقاصة على ثلاث ركنيات متتالية ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد ليعتلي لصدارة جدول المسابقة برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد بيراميدز والأهلي .



