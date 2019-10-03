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اعرف اسعار البنزين الآن في مصر.. وتطبيق الاسعار الجديدة بعد ساعتين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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اعرف اسعار البنزين الآن في مصر.. وتطبيق الاسعار الجديدة بعد ساعتين
بنزين - صورة أرشيفية
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كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تخفيض 25 قرشًا على اسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 3-10-2019، وفيما يلي نقدم لكم اسعار البنزين الجديدة في مصر، وأيضًا سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية.

سعر لتر بنزين 80 الجديد: 6.5 جنيه.

سعر لتر بنزين 92 الجديد: 7.75 جنيه.

سعر لتر بنزين 95 الجديد: 8.75 جنيه.

سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية الجديد 4250 جنيهًا.

يأتي انخفاض اسعار البنزين في مصر بعد تراجع سعر برميل برنت فى الأسواق العالمية خلال الفترة شهر 6 إلى شهر 9 من العام الحالي، ليبلغ فى متوسط سعر برميل برنت 62 دولار أمريكي، وأيضًا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في متوسط 16 جنيه مقابل 1 دولار.

اعرف اسعار البنزين الآن في مصر.. وتطبيق اسعار البنزين الجديدة بعد ساعتين
موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة وأسبال انخفاض أسعار البنزين

وفيما يلي، نستعرض معكم أسباب انخفاض اسعار البنزين في مصر، تطبق اسعار البنزين الجديدة في مصر بداية من غدًا الجمعة 4-10-2019 في تمام الساعة 12 صباحًا.

انخفاض اسعار البنزين في مصر بسبب تراجع سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر العام الجاري ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل.

اعرف اسعار البنزين الآن في مصر.. وتطبيق اسعار البنزين الجديدة بعد ساعتين

انخفاض اسعار البنزين في مصر بسبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
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