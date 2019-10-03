اعرف اسعار البنزين الآن في مصر.. وتطبيق الاسعار الجديدة بعد ساعتين
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:55 م
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كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تخفيض 25 قرشًا على اسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 3-10-2019، وفيما يلي نقدم لكم اسعار البنزين الجديدة في مصر، وأيضًا سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية.
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 6.5 جنيه.
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 7.75 جنيه.
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 8.75 جنيه.
سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية الجديد 4250 جنيهًا.
يأتي انخفاض اسعار البنزين في مصر بعد تراجع سعر برميل برنت فى الأسواق العالمية خلال الفترة شهر 6 إلى شهر 9 من العام الحالي، ليبلغ فى متوسط سعر برميل برنت 62 دولار أمريكي، وأيضًا انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في متوسط 16 جنيه مقابل 1 دولار.
موعد تطبيق اسعار البنزين الجديدة وأسبال انخفاض أسعار البنزين
وفيما يلي، نستعرض معكم أسباب انخفاض اسعار البنزين في مصر، تطبق اسعار البنزين الجديدة في مصر بداية من غدًا الجمعة 4-10-2019 في تمام الساعة 12 صباحًا.
- انخفاض اسعار البنزين في مصر بسبب تراجع سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر العام الجاري ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل.
- انخفاض اسعار البنزين في مصر بسبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ليحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري.
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