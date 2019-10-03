تركي بن محمد يرأس اجتماع مجلس محميتي الإمام عبدالعزيز والإمام تركي الملكيتين
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:47 م
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الفجر السعودي
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والإمام تركي بن عبدالله الملكية الاجتماع الذي عقد لهما في مدينة جدة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمحميتين، ومنها سير العمل للخطط الإستراتيجية للمحميتين؛ لتقوم بدورهما في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية وتكاثرها، إلى جانب تنشيط السياحة البيئية ليستمتع بها المواطنون والسياح، مع الحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتمكين الاستفادة من الميزات الطبيعية للمحمية.
كما استعرض المجلسان عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.
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