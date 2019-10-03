جلسة عمل بالداخلية حول الإستعدادات اللوجستية للإنتخابات التشريعية

في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2019 وحرصا على توفير الظروف الملائمة لضمان تأمين هذا الموعد على جميع المستويات، بما في ذلك الإحاطة بكل أعوان وإطارات أسلاك الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية، الذين سيتولون القيام بتأمين هذا الموعد الانتخابي.





انعقدت مساء اليوم الخميس 03 أكتوبر 2019، بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل بإشراف السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السادة: المدير العام للمصالح المشتركة للأمن الوطني والمدير العام للمصالح المشتركة للحرس الوطني والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية والمدير العام للشؤون الجهوية ومجموعة من الإطارات الأمنية والإدارية المعنية.





وقد تم بمناسبة هذه الجلسة التداول في خصوص كل الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي وخاصة منها الإعداد اللوجستي وحسن توفير الاعاشة لكل الأعوان والإطارات بما يضمن سير عملية التأمين في أحسن الظروف اللوجستية والصحية.





وتجسيما لذلك تم الاتفاق خاصة على الإحاطة بالأفراد من حيث حسن إعداد الأكلات وحفظها ونقلها وإيصالها إلى مختلف الوحدات في أحسن الظروف بواسطة الشاحنات المُبرّدة والحافظة للمواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع السادة الولاة الذين تمت دعوتهم إلى العمل على توفير هذه الوسائل لوضعها على ذمة هذه المهمة.





هذا إضافةً إلى وضع كل مصحات قوات الأمن الداخلي بكامل تراب الجمهورية في حالة جاهزية وعمل متواصل لتوفير الرعاية الصحية للأفراد أثناء يوم الاقتراع.