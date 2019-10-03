محافظ البحيرة: إلغاء تخصيص 15 مشروعا استثماريا لعدم التزام أصحابها بالجدية (صور)

Advertisements

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مجلس إدارة المناطق الصناعية وافق على إلغاء التخصيص لعدد ١٥ مشروعًا استثماريًا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون لعدم التزام أصحابها بالجدية في إقامة المشروعات المخصص لها أراضى وسبق التحقيق معهم، كما تمت الموافقة على قبول التعديلات القانونية لعدد ٥ مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون حتى يتثنى لها استكمال المشروعات وفقًا للكيانات الجديدة.



وشدد محافظ البحيرة على سرعة إنهاء أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى حتى يتم طرح المناطق على المستثمرين الجادين والراغبين في التخصيص لإقامة مشروعات استثمارية مع تسهيل كافة الإجراءات المقدمة لتلك المشروعات لاستخراج التراخيص والبدء في الإنشاء والتشغيل وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الجاد للمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتدعيم مصادر الدخل، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستثمرين المتعثرين والغير جادين.



جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، ورؤساء المدن ومديري المناطق الصناعية بها ومسئول المرافق بشركات الكهرباء والمياه والطرق والغاز والصرف.



حيث تم مناقشة استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المخصص لها، أراضى بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون والتي بلغت ٣١٢ مشروعا بالإضافة إلى ٦٥ مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، كما تم استعراض عددًا من طلبات المستثمرين بكلًا من المنطقتين الصناعيتين وتم منح مهلة لعدد من المشروعات المتعثرة من ٣ إلى ٦ أشهر لاستكمال المشروعات، وبدء التشغيل والتي قد أنهت أعمال الإنشاء حيث تم منح مهلة لعدد ٨ مشروعات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومهلة لمشروع آخر بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.



وأكد محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الاستثمارية تحت الإنشاء والتي بلغت ١٠٥ مشروعا بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون وعدد ١٣ مشروعا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.



975 مليون جنيه قروضًا للشباب من مشروعك

وأكد محافظ البحيرة أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 975 مليون جنية حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 وذلك لتمويل عدد 14479 مشروعًا استثماريًا متنوعًا حيث ساهمت في توفير 35792 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



وذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد "أمنة" على أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذي يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.



ووجه محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.