القبض على عنصر تكفيري مبايع لـ"داعش" وإحباط مخطّط إرهابي

تمكّنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالتنسيق مع المصلحة الجهوية المختصة بالمهدية وتحت إشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على إثر نصب كمين محكم من إلقاء القبض على عنصر تكفيري محل عديد مناشير التفتيش وإحباط مخططه الإرهابي والذي كان متواجدا بأحد المنازل بجهة الجمّ، بعد أن كان يروج حوله أنه متواجد ببلد مُجاور منذ سنوات.





وبتعميق التحريات معه إعترف أنه خلال هذه الفترة يسعى إلى تنفيذ عملية إرهابية بواسطة عبوّة ناسفة يقع التحكّم فيها عن بُعد، وحجز معدات إلكترونية أعدّت للغرض.





كما تبيّن من خلال الأبحاث الأولية المجراة معه، أنه يتواصل مع عديد العناصر الإرهابية بالخارج وبايع التنظيم الإرهابي "داعش".