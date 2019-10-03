بفستان أسود عاري الكتف ياسمين الخطيب تغازل جمهورها

شاركة الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت بفستان أسود انيق عاري الكتفين وبشعر منسدل واكتفيت ومكياج هادئ وبسيط مما أكسبها إطلاله جذابه ومميزه.

وتبادل المتابعون الكثير من التعليقات التي تدل على مدى إعجابهم بإطلالتها وجاذبيتها.





وفي سياق مختلف أصدرت نقابة الإعلاميين، منذا فترة قرارًا بوقف حلقات ياسمين الخطيب من برنامج “شارع النهار”، وأخطرت قناة “النهار” بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج، بسبب عدم حصولها على التصاريح اللازمة من اجل ممارسة العمل الإعلامي.

ويُذكر أن “شارع النهار” أعاد ياسمين الخطيب للظهور على الشاشة من جديد بعد شهور من الانقطاع، وحققت الحلقات التي أذيعت منه ردود أفعال واسعة.

بداية ياسمين الخطيب

بدأت "الخطيب" في العمل ككاتبة ثم إنتقلت الى العمل كمذيعة وفنانة تشكلية وهي من مواليد الثمانينات من أب مصري وأم سورية.

مثيرة للجدل

من يتابع ياسمين الخطيب يلاحظ دائما أنها شخصية المثيرة للجدل سواء فى تصريحاتها الصحفية او من خلال عملها الإعلامي أوأفعالها، ولها كثير من الأفعال والتصريحات التي دفعتها لتكون محل للانتقادات.

وقالت ياسمين الخطيب، إن حالة الجدل التى تثار حولها وتصدرها للبحث في أغلب الأوقات، يأتي بالصدفة وليس لها دخل فيها وهى ليست سعيدة بهذه الضجة، لأن أغلب الناس تترك الموضوع الأساسي وتسئل في مواضيع أخري كأ تعليق البعض على صورتها ويترك المقال، ويتحدث عن عمليات التجميل التي خضعت لها في أنفها وغيرها.

زملكاوية

معروف عن "الخطيب" انها تشجع نادي الزمالك وسبق لها نشرت صور وهي ترتدي الفانلة البيضاء وتعترف بتعصبها الشديد تجاه هذا الأمر.

أزواجها

صرحت ياسمين الخطيب من قبل أنها تزوجت ثلاث مرات ،ولها ابنان هما ادهم وجلال الله من زوجها السابق المستشار أحمد جلال إبراهيم.

واعترفت ياسمين الخطيب في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبي على المذاع عبر فضائية القاهرة والناس أنها لا تتنزه عن أخطاء البشرية، حيث إنها أخطأت على مدار حياتها بالكثير من الأخطاء، مشيرة خلال برنامج شيخ ياسمين أنها أخطأت فى علاقتها بالمخرج خالد يوسف، وذلك خلال حوارها الحارة مع أنها استطاعت تصحيح هذا الخطأ فى عام 2017 بالانفصال عن المخرج خالد يوسف.

تنتمي لعائلة من أوائل العائلات التي عملت بمجال الطباعة والنشر بمصر، فاجدها الناشر والمفكر" عبداللطيف إبن الخطيب" و والدها الناشر "سيد الخطيب"