أول تعليق للبرلمان على خفض أسعار المواد البترولية
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:44 م
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إسلام شعراوي
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أشاد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، والذي قررت خلاله خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا.
وقال "هيكل"، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، إن رئيس الوزراء قرر في شهر مايو الماضي بعمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة اسعار المنتجات البترولية، بناءًا علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءًا علي سعر صرف الجنية أمام الدولار، مؤكدًا ان قرار خفض سعر تلك المواد سيكون بمثابة بشرى الخير للمرحلة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن لجنة التسعير ستستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي لخلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
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