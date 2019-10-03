توفيق عكاشة: إنشاء الأحزاب بعد 25 يناير كان مرتبطا بغسيل الأموال

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إنشاء الأحزاب السياسية بعد 25 يناير كان متربطًا بغسيل الأموال، معقبًا: "مفيش دولة في العالم فيها 106 أحزب، ليه حزب لكل مواطن".



وشدد "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية" الحياة"، مساء الخميس، على ضرورة وضع آلية لخفض عدد هذه الأحزاب معقبًا: "يبقى عندنا 30 حزبًا ماشي، لكن 106 أحزاب أمر غير مفهوم، ومش موجود في أي دولة".



ولفت إلى أن كثرة الأحزاب من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الشعب المصري، مناشدًا رؤساء الأحزاب بالإندماج في إطار الحفاظ على مستقبل الوطن، معقبًا: "لو الهدف الوطن لازم الأحزاب دي تندمج، لكن الهدف إن كل واحد يمسك كرت وبقول أنا رئيس حزب أو مسؤول في حزب ما".



وأشار إلى أنه لا توجد أخطاء سياسية بمعنى الكلمة، ولكن قد يكون هناك بعض التأخير، لذلك نطالب بسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن أعداء مصر لا يريدون إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدر ما يريدون إسقاط مصر.



ولفت إلى أن ندرة المعلومات تؤدي إلى انتشار الشائعات والفتن، لافتَا إلى أن الشعب يتلقى المعلومات بصورة خاطئة، وهذا ما يتسبب في عدمه تصديقه للمعلومات التي تنشر بصورة رسمية.

