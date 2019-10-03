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الكاف يشيد بتنظيم قرعة بطولة افريقيا للشباب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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الكاف يشيد بتنظيم قرعة بطولة افريقيا للشباب
قرعة امم افريقيا تحت 23 عاما
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محمد جمال
 
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نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، إشادة الكاف، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد إقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخي في مدينة الإسكندرية، كما أشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار.

ونشرت صفحة الكاف على مواقع التواصل الاجتماعى بحفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة تغريدة مفادها: "كانت ليلة رائعة بالأمس" تعليقا علي مجموعة صور من الحفل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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