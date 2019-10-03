منطقة الأمن الوطني بالمرسى تلقي القبض على إثنين من ذوي السوابق العدلية
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:28 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
تمكّنت اليوم 03 أكتوبر 2019، الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، من إلقاء القبض على شخص (عمره 25 سنة قاطن الجهة من ذوي السوابق العدليّة)، بحوزته حقيبة تحتوي على 03 حواسيب محمولة وهاتف جوال مجهولة المصدر.
وبالتحري معه تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل " إقتحام محل الغير والسرقة والعنف"، وبمراجعة النيابة العمُوميّة أذنت بالاحتفاظ به من اجل " مسك أشياء مجهولة المصدر " وإتخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنه.
كما قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى خلال الليلة الفاصلة بين يومي 02 و03 أكتوبر 2019، في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام، والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المُفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، بإلقاء القبض على منحرف خطير (عمره 18 سنة قاطن تونس العاصمة) صادرة في شأنه 07 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا "السرقة وإفتكاك حوز بالقوّة" وصادر في شأنه حكم قضائي يقضي بسجنه لمدّة 04 سنوات.
وبمراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
Advertisements