منطقة الأمن الوطني بالمرسى تلقي القبض على إثنين من ذوي السوابق العدلية

تمكّنت اليوم 03 أكتوبر 2019، الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، من إلقاء القبض على شخص (عمره 25 سنة قاطن الجهة من ذوي السوابق العدليّة)، بحوزته حقيبة تحتوي على 03 حواسيب محمولة وهاتف جوال مجهولة المصدر.





وبالتحري معه تبين أنه محل 03 مناشير تفتيش من أجل " إقتحام محل الغير والسرقة والعنف"، و بمراجعة النيابة العمُوميّة أذنت بالاحتفاظ به من اجل " مسك أشياء مجهولة المصدر " وإتخاذ الإجراءات القانُونيّة في شأنه.



