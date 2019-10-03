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البترول: انخفاض أسعار البنزين ليس له علاقة بأي أحداث في مصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:33 م
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البترول: انخفاض أسعار البنزين ليس له علاقة بأي أحداث في مصر
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هدى عبدالرازق
 
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قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، إنه تم الإعلان منذ قليل عن انخفاض أسعار كافة أنواع المواد البترولية حوالي 25 قرشًا، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي تنعقد كل 3 شهور لتحديد أسعار المواد البترولية.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن انخفاض أسعار المواد البترولية جاء لانخفاض سعر الصرف، وانخفاض سعر خام البرنت، موضحا أن سعر خام البرنت، وسعر الصرف معلن للجميع، وهما أسعار عالمية.

ونوه بأن لجنة التسعير لا تجتهد، وإنما تسير وفقا للقواعد التي تم وضعها، وسيكون هناك انعقاد آخر للجنة في يناير القادم لتحديد سعر جديد للمواد البترولية، مؤكدا أن انخفاض أسعار االمواد البترولية ليس مرتبط بأي أحداث في البلد، وإنما هو قرار صادر منذ 3 أشهر، ونشر في الجرائد الرسمية في 5 يوليو 2019.

وناحيته عقب الإعلامي يوسف الحسيني، "يعني إحنا بنأكد أن خفض أسعار االبترول ليس له علاقة بمحمد علي ولا غيره.. إحنا ندعي بقا من هنا لحد يناير أن اسعار الصرف تنزل، وكذلك سعر خام البرنت.. الدنيا كده هتبقاا بهججة"، مضيفا أنه لا يريد الإضرار بمصالح دول الخليج، ولكن يهمه أن أسعار المواد البترولية تنخفض في مصر.

هذا وقد أعلنت وزارة البترول انخفاض أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها بنحو 25 قرش.
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