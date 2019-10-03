ندوة توعوية للمواطنين حول قانون التصالح على مخالفات المباني بدمياط

نظمت الوحدة المحلية بقرية السنانية، التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الخميس، ندوة توعوية التي أقامتها لتوعية المواطنين بقانون التصالح على مخالفات المباني الجديد، بجمعية منار السبيل بالقرية.









فيما حاضر بالندوة المهندس محمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبحضور حنان أبو الغيط رئيس الوحدة المحلية بالسنانية، وعصمت الأطروشي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لشؤون القرى والمهندس سامح الشربيني وعلاء واحمد الشعراوي.





وتضمنت الندوة الرد على جميع تساؤلات المواطنين حول القانون الجديد حيث يظل باب التصالح مفتوح حتى يوم 8 يناير 2019، وذلك في إطار التعاون الدائم بين جمعية منار السبيل، ومؤسسات الدولة عامة والوحدة المحلية بالسنانية خاصة.





تمكن أهالي قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، من إلقاء القبض على لص أثناء سرقته الكابلات والاسلاك من جمعية البر والتقوى بقرية البصارطة، حيث قام الاهالي بالامساك به وضبطه.





قام الاهالي باخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع السرقة، والقبض على اللص متلبسا، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث تبين انه سبق تورطه في وقائع سرقة سابقة.





تم ضبط المتهم، واخذ أقوال الشهود حول الواقعة واخطار مجلس إدارة الجمعية لاستلام المسروقات.





حرر الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومدير مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، محضر شرطي ضد طبيب تخدير يدعي صلاح. ب، طبيب بمستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، بعد تحرير مذكرة ضده، لتحويله الي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التسبب في وفاة شاب من مركز فارسكور وصل الي المستشفي مصاب بجرح نافذ بسبب تركه المستشفى وقت دخول المصاب غرفة العمليات وغادر المستشفى وقام بغلق هاتفه المحمول بعد أن حاول مدير مستشفى كفر سعد الوصول اليه عدة مرات وعرض عليه أن يدفع له ثمن تخدير المصاب ولكن الطبيب ترك المصاب وغادر والشاب مات بسبب التأخير.





كان وكيل الوزارة قد تلقي شكوى بالواقعة وما حدث فيها وبسؤال مدير المستشفى أكد تلك الوقائع فحرر محضر شرطي ضده وقام برفع مذكرة للتحقيق معه.





قال السيد صيام مدير مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، أنه تم استقبال ١٧ مصاب من انقلاب حافلة لنقل الطلاب تابعة لإحدى المدارس الخاصة بدمياط حيث تم استقبالهم وعمل جميع الفحوصات اللازمه وخرج منهم ١٥ حاله من الاستقبال بعد الاطمئنان عليهم وحاله تم عمل جبيره جبس تحت المرفق الايمن وتم دخول حاله للعمليات حالة عظام.



