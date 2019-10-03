ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ندوة توعوية للمواطنين حول قانون التصالح على مخالفات المباني بدمياط

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:31 م
Advertisements
ندوة توعوية للمواطنين حول قانون التصالح على مخالفات المباني بدمياط
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
نظمت الوحدة المحلية بقرية السنانية، التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الخميس، ندوة توعوية التي أقامتها لتوعية المواطنين بقانون التصالح على مخالفات المباني الجديد، بجمعية منار السبيل بالقرية.


فيما حاضر بالندوة المهندس محمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبحضور حنان أبو الغيط رئيس الوحدة المحلية بالسنانية، وعصمت الأطروشي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لشؤون القرى والمهندس سامح الشربيني وعلاء واحمد الشعراوي.

وتضمنت الندوة الرد على جميع تساؤلات المواطنين حول القانون الجديد حيث يظل باب التصالح مفتوح حتى يوم 8 يناير 2019، وذلك في إطار التعاون الدائم بين جمعية منار السبيل، ومؤسسات الدولة عامة والوحدة المحلية بالسنانية خاصة.

تمكن أهالي قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، من إلقاء القبض على لص أثناء سرقته الكابلات والاسلاك من جمعية البر والتقوى بقرية البصارطة، حيث قام الاهالي بالامساك به وضبطه. 

قام الاهالي باخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع السرقة، والقبض على اللص متلبسا، وتحرير محضر شرطي بالواقعة، حيث تبين انه سبق تورطه في وقائع سرقة سابقة.

تم ضبط المتهم، واخذ أقوال الشهود حول الواقعة واخطار مجلس إدارة الجمعية لاستلام المسروقات.

حرر الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ومدير مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، محضر شرطي ضد طبيب تخدير يدعي صلاح. ب، طبيب بمستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، بعد تحرير مذكرة ضده، لتحويله الي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التسبب في وفاة شاب من مركز فارسكور وصل الي المستشفي مصاب بجرح نافذ بسبب تركه المستشفى وقت دخول المصاب غرفة العمليات وغادر المستشفى وقام بغلق هاتفه المحمول بعد أن حاول مدير مستشفى كفر سعد الوصول اليه عدة مرات وعرض عليه أن يدفع له ثمن تخدير المصاب ولكن الطبيب ترك المصاب وغادر والشاب مات بسبب التأخير. 

كان وكيل الوزارة قد تلقي شكوى بالواقعة وما حدث فيها وبسؤال مدير المستشفى أكد تلك الوقائع فحرر محضر شرطي ضده وقام برفع مذكرة للتحقيق معه.

قال السيد صيام مدير مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، أنه تم استقبال ١٧ مصاب من انقلاب حافلة لنقل الطلاب تابعة لإحدى المدارس الخاصة بدمياط حيث تم استقبالهم وعمل جميع الفحوصات اللازمه وخرج منهم ١٥ حاله من الاستقبال بعد الاطمئنان عليهم وحاله تم عمل جبيره جبس تحت المرفق الايمن وتم دخول حاله للعمليات حالة عظام.

كان أتوبيس لنقل الطلاب يخص لإحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة ميت ابو غالب التعليمية، قد تعرض لحادث مروري اليوم الثلاثاء، حيث حاول سائق الأتوبيس تفادي التصادم بإحدى السيارات مما أدى لانقلابه على الجانب الأيمن أثناء ذهابه إلى المدرسة. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
0
x
20:00
1
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
02:30
1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
1
x
18:55
1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
3
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
4
x
19:00
2
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:05
1
الوحدة
التعاون
0
x
19:10
0
أبها

DMCA.com Protection Status