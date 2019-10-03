الجونة يجدد الثقة في الصربي نيبوشا

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أكد مصدر من داخل نادي الجونة أن إدارة الفريق جددت الثقة في الصربي نيبوشا، وذلك عقب الهزيمة الثانية له بالدوري امام الاتحاد السكندري.



واجتمع مسئولو الجونة مع المدير الفني مجددين الثقة به، وطالبوه بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.



يذكر أن فريق الجونة قد خسر في المواجهة الأولى أمام الإسماعيلي، قبل أن ينهزم في الثانية من الاتحاد السكندري.



هذا ونجح فريق الاتحاد السكندري، في تحقيق فوز ثمين على نظيره الجونة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإسكندرية، في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.



وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمود رزق في الدقيقة 45 من الشوط الأول للقاء.



وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بعد تحقيق أول 3 نقاط فى جدول البطولة، بينما استمر الجونة في المركز الأخير بدون أي نقطة بعد الخسارة في أول جولتين بالدورى.