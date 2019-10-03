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خلل بمنظومة التثبّت من تسجيل الناخبين يوقف العمل بها مؤقتا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:20 م
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خلل بمنظومة التثبّت من تسجيل الناخبين يوقف العمل بها مؤقتا
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الخميس، أن عطبا فنيا طرأ على منظومة التثبت من تسجيل الناخبين عبر الهاتف الجوال، باستعمال الرمز (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنية#).

وأضافت في بلاغ نشرته على موقع الميديا الإجتماعية، أنه تم إيقاف العمل بهذه المنظومة إلى حين إصلاح الخلل في الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن عديد المواطنين عبّروا، عشية اليوم، عن استيائهم بعد أن تبين لهم أن أسماءهم غير موجودة في سجّل الناخبين بعد استعمال الرمز المذكور.
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