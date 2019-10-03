عامر عامر: شكرا لمن يدعمني.. أثق في إمكانياتي والقادم أفضل

وتابع: "النادي الاهلي في افضل حالاته حاليا فنياً و بدنياً، الحمد لله علي كل شيء و ان شاء الله نعوض في اللي جاي"



وأضاف: "الحمد لله على عودتي من الإصابة ، وبشكر كل الناس اللي واقفة جنبي وبتدعمني .. واثق في ربنا وفي امكانياتي وباذن الله القادم أفضل".



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لذلك نعرض لكم أهم الأرقام القياسية التي حطمها الأهلي ضد الإنتاج الحربي في التقرير التالي.





الأهلي يؤكد عقدته التاريخية ضد الإنتاج الحربي





رسخ الأهلي عقدته التاريخية أمام الإنتاج الحربي، بعدما حقق المارد الأحمر فوزه الـ13 في تاريخ مواجهات الفريقين من أصل 17 مباراة أقيمت بينهما، وسيطر التعادل على 4 لقاءات بينهما، بينما لم يتذوق الإنتاج طعم الانتصار أمام القلعة الحمراء.





أرقام قياسية حطمها الأهلي ضد الإنتاج الحربي





نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحطيم أكبر انتصاراته أمام الإنتاج الحربي، بعد انتصار الأهلي ضد الإنتاج الحربي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ليحطم بذلك رقمه السابق المسجل في موسم 2013-2014، بفوز المارد الأحمر حينها بنتيجة 3-1.





كما نجح النيجيري جونيور أجايى بهدفه في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالأمس، بفض الشراكة مع الثنائي محمد فضل وعبد الله السعيد، ليصبح الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.





أهداف مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي





فاجئ رمضان صبحي، نجم الأهلي نظيره الإنتاج الحربي بهدف مبكر في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف حسين الشحات النتيجة لفريقه بإحراز الهدف الثاني بعد أسيسيت رائع من رمضان صبحي في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.



وواصل الأهلي سيطرته على مجريات المباراة ليضيف الهدف الثالث عن طريق نجمه النيجيري جونيور أجايى في الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد أسيست من الظهير التونسي علي معلول، بعد مراوغته لمدافع الإنتاج، ليقدمها هدية للنيجيري أمام المرمى، والذي لم يتوانى بدورها في إسكانها الشباك.



وأنهى وليد سليمان، نجم القلعة الحمراء رباعية فريقه في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد نزوله كبديل لرمضان صبحي في الدقيقة ثمانين، ليؤكد تفوق الأهلي في المباراة وتربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري مبكرًا، في انتظار مباراتي الزمالك ومصر المقاصة، وطنطا وبيراميدز مساء اليوم.



أكد عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، أن الخسارة واردة خاصة وأن الدوري مازال في بدايته والمشوار طويل.وكتب عامر على صفحته الشخصيه بموقع التواصل فيس بوك: "الحمد لله في السراء والضراء، خسارة من النادي الاهلي في ثاني أسبوع بالدوري".