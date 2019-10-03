الفنانة السورية منى واصف تتحدث عن مشاركتها في "الهيبة 4" وهذا ما قالته عن وضعها المادي
قالت الفنانة السورية منى واصف، التي تؤدي شخصية "أم جبل" في مسلسل "الهيبة" منذ الجزء الأول أنها لم تتسلم نص الجزء الرابع حتى الآن، موضحًة أنها مطمئنة ولا تعاني من قلق التأخير كونها تثق في النص والإنتاج والإخراج إضافة إلى أنها ستكتفي بالمشاركة في هذا العمل في رمضان 2020.
وأكدت الفنانة السورية الكبيرة، في تصريحات صحفية أنها لا تعيش حالة من القلق بسبب المال لأنها مكتفية، ونوّهت أنها لا تهتم بالمال من أجل الظهور بل يعنيها الدور الذي تظهر فيه، مشددًة على أن تمثيلها في مثل هذا العمر يأتي من باب المحافظة على شباب ذاكرتها.
وأكدت أنها لا تعرف تفاصيل أي تغيير في الجزء الجديد من "الهيبة"، منوهًة أن ما يربطها للعمل هو عقد مع شركة الإنتاج، وليس هذا المسلسل بالأخص، موضحًة أنها تثق في الكاتب فؤاد حميرة لأنه كاتب مهمّ وسيضفي شكلًا مختلفًا ويضع إبداعه الخاص على الجزء القادم.
وأضافت أن هذا الارتباط الفني بعقد مع شركة الإنتاج، لا يُشْعِرُها بالأمان المادي لأنها في مثل هذا العمر أنا تعاني أزمة مادية، وأنها تشارك في العمل لأنه ناجح، مستطردًة أنها تطمئن للعمل في "الهيبة" وتشعر بالأمان الفني لأنه يضم توليفة فنية كاملة متكاملة.
ولفتت إلى أنها تتلقى كل عام عروضًا للمشاركة في 5 أعمال، كاشفًة عن أنها ترفض الارتباط بأي مسلسل بسبب مرضها في أسنانها والتي تجعلها تزور الطبيب لمدة شهرين كاملين.
وأردفت الفنانة السورية أنها تُفضل أن يرتبط الفنان بعمل واحد كل عام ويضع تركيزه عليه، بشرط أن يكون هذا العمل ناجحًا، موضحًة أنها أصبحت اليوم تعمل وتمثل بمزاجها كما أنها تحفظ وتُمثل الدور وتعود إلى منزلها في هذا السنْ كون الأمر تحديًا لها.
ورحبت منى واصف، بالفنانة ديما قندلفت التي انضمت مؤخرًا للجزء الرابع من مسلسل "الهيبة"، قائلًة: "أهلًا وسهلًا بها ديما قندلفت ممثلة مهمة جدًا.
وعن رأيها في الخلطة اللبنانية السورية التي تشارك في أعمال مشتركة قالت إنها لا تشعر بوجود فارق بين لبنان وسوريا خاصًة في التوجهات والثقافات معتبرًة أن الاختلاط اللبناني السوري يُثري الدراما.
وكشفت عن رأيها في الدراما السورية في رمضان الماضي قائلًة: "ممتازة جدًا لفتني مسلسلات (عندما تشيخ الذئاب، مسافة أمان، دقيقة صمت)".
يُذكر أن الفنانة السورية منى واصف ردّت سابقًا على الانتقادات التي طالت مسلسل "الهيبة"، مؤكدةً أنها تحترم رأي الجمهور، معتبرةً أن بعضها لم يكن في مكانه.
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