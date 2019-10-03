الفنانة السورية منى واصف تتحدث عن مشاركتها في "الهيبة 4" وهذا ما قالته عن وضعها المادي

قالت الفنانة السورية منى واصف، التي تؤدي شخصية "أم جبل" في مسلسل "الهيبة" منذ الجزء الأول أنها لم تتسلم نص الجزء الرابع حتى الآن، موضحًة أنها مطمئنة ولا تعاني من قلق التأخير كونها تثق في النص والإنتاج والإخراج إضافة إلى أنها ستكتفي بالمشاركة في هذا العمل في رمضان 2020.

وأكدت الفنانة السورية الكبيرة، في تصريحات صحفية أنها لا تعيش حالة من القلق بسبب المال لأنها مكتفية، ونوّهت أنها لا تهتم بالمال من أجل الظهور بل يعنيها الدور الذي تظهر فيه، مشددًة على أن تمثيلها في مثل هذا العمر يأتي من باب المحافظة على شباب ذاكرتها.