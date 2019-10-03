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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مصر.. و"الأرصاد" تعلن مفاجأة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:23 م
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حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مصر.. والأرصاد تعلن مفاجأة
صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على شمال الجهمورية حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتابعت الأرصاد في بيانتها عن حالة الطقس غدا، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.

وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد" تعلن مفاجأة عن حال طالقس غدا

والمفاجأة هنا أن درجات الحرارة تتفاوت بين مرتفعة ومنخفضة في بعض المدن والمحافظات المصرية مقارنة بدرجات الحرارة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، وأصدرت الأرصاد بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جداول عن درجات الحرارة غداً الجمعة في مدن ومحافظات مصر.

درجات الحرارة غدا الجمعة 4/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2334
شبين الكوم2334
طنطا2233
دمنهور2032
الإسكندرية2032
بلطيم1932
مطروح2131
السلوم2032
سيوة2135
بورسعيد2429
دمياط2329
الزقازيق2134
الإسماعيلية2034
السويس2134
العريش1930
رفح1930
رأس سدر2235
نخل1233
نويبع2133
طابا2231
كاترين1433
الطور2335
شرم الشيخ2435
الغردقة2335
مرسى علم2431
الفيوم1934
بني سويف1934
المنيا20 35
أسيوط2135
سوهاج2135
قنا2137
الأقصر2338
أسوان2440
أبو سمبل2438
الوادي الجديد2039
شلاتين2435
أبو رماد2435
حلايب2632
رأس حدربة2631

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة 4/10/2019 ودرجات الحرارة الويم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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