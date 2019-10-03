حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مصر.. و"الأرصاد" تعلن مفاجأة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على شمال الجهمورية حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا في أول الليل مائل للبرودة في أخره.





وتابعت الأرصاد في بيانتها عن حالة الطقس غدا، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.





وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.



