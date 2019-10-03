حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 4 أكتوبر 2019 في مصر.. و"الأرصاد" تعلن مفاجأة
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:23 م
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وقالت الأرصاد إن طقس الغد مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على شمال الجهمورية حتى شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا في أول الليل مائل للبرودة في أخره.
وتابعت الأرصاد في بيانتها عن حالة الطقس غدا، أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباح الغد على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة على جنوب سيناء وخليج السويس.
وعن حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2ـ والرياح السطحية شمالية غربية.
الأرصاد" تعلن مفاجأة عن حال طالقس غدا
والمفاجأة هنا أن درجات الحرارة تتفاوت بين مرتفعة ومنخفضة في بعض المدن والمحافظات المصرية مقارنة بدرجات الحرارة اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019، وأصدرت الأرصاد بيانًا مفصلًا عن درجات الحرارة غدًا الجمعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نقدم لكم جداول عن درجات الحرارة غداً الجمعة في مدن ومحافظات مصر.
درجات الحرارة غدا الجمعة 4/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|23
|34
|شبين الكوم
|23
|34
|طنطا
|22
|33
|دمنهور
|20
|32
|الإسكندرية
|20
|32
|بلطيم
|19
|32
|مطروح
|21
|31
|السلوم
|20
|32
|سيوة
|21
|35
|بورسعيد
|24
|29
|دمياط
|23
|29
|الزقازيق
|21
|34
|الإسماعيلية
|20
|34
|السويس
|21
|34
|العريش
|19
|30
|رفح
|19
|30
|رأس سدر
|22
|35
|نخل
|12
|33
|نويبع
|21
|33
|طابا
|22
|31
|كاترين
|14
|33
|الطور
|23
|35
|شرم الشيخ
|24
|35
|الغردقة
|23
|35
|مرسى علم
|24
|31
|الفيوم
|19
|34
|بني سويف
|19
|34
|المنيا
|20
|35
|أسيوط
|21
|35
|سوهاج
|21
|35
|قنا
|21
|37
|الأقصر
|23
|38
|أسوان
|24
|40
|أبو سمبل
|24
|38
|الوادي الجديد
|20
|39
|شلاتين
|24
|35
|أبو رماد
|24
|35
|حلايب
|26
|32
|رأس حدربة
|26
|31
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة 4/10/2019 ودرجات الحرارة الويم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية ودرجات الحرارة اليوم في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
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