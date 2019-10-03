أيوب ومعوض يحضران لقاء الزمالك والمقاصة



وتقام مباراة الزمالك ومصر للمقاصة حاليًا على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وجاء حضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني لمراقبة كل اللاعبين والوقوف على مستواهم قبل الإعلان عن القائمة النهائية.



ويضم تشكيل المقاصة كل من:

حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : حسني فتحي وأحمد مودى ومحمد دسوقي وعاصم سعيد خط الوسط: خالد أوتشو و صلاح ريكو وهاني سعيد و باولن فوافى وعبد الله مجدي خط الهجوم: عمرو مرعى



في الوقت الذي يضم تشكيل الزمالك كل من:



حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و احمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وامام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد



وانضم أيوب ومعوض للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني والذي يقوده حسام البدري بعد اختياره من جانب اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم.



ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية خلال الفترة المقبلة أمام منتخب بتسوانا ضمن الاستعداد للاستحقاقات القارية المقبلة على كافة المستويات والوصول إلى القائمة الأفضل للمنتخب الوطني.



شهدت مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة المقامة ضمن منافسات بطولة الدوري حضور كل من أحمد أيوب المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، وسيد معوض المدرب المساعد.