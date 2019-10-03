مباراة الإنتر تكشف عن أزمة جديدة بين ميسي وجريزمان

Advertisements

كشفت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وفريق برشلونة الإسباني عن أزمة جديدة بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي انطوان جريزمان لاعبا البارسا في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو بالأمس.



ونجح برشلونة في تحقيق فوز هام على حساب الإنتر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بعدما كان متأخرا بهدف في الشوط الأول من اللقاء.



وأوضحت المباراة أن ميسي وحريزمان لا يلتقيان داخل الملعب، حيث يقول اللاعبان إنهما لا يواجهان مشاكل مع بعضهما البعض، وعلى الرغم من الإشارة إلى أنهما لا يزالان غير متصلين على العشب في مباريات البارسا.



وسجل لويس سواريز هدفي البارسا خلال اللقاء، وجاء الهدف الثاني بعد مجهود كبير من الأرجنتيني ليونيل ميسي ليمررها بعد ذلك إلى سواريز ليسكنها في شباك هاندنوفيتش حارس الإنتر.



ولم يسجل ميسي حتى الآن اولى أهدافه مع برشلونة هذا الموسم بسبب قلة مشاركته بعد الاصابات التي تعرض لها في بداية الموسم وبعد مشاركته أمام فريق فياريال بالليجا.