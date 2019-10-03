انتقادات وسخرية تلاحق حليمة بولند بعد زيارة خاطفة للسعودية (فيديو)

لاحقت الانتقادات والسخرية الإعلامية الكويتية حليمة بولند، وذلك في مقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الإعلامية الكويتية وهي في زيارة خاطفة لمنطقة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، لتصوير إعلان جديدة لها من إحدى الإعلانات الخاصة كما اعتادت في مهنتها.

وظهر حول حليمة بولند تجمعات من عدد من الشباب السعوديين، وأظهرت هذه المقاطع تلقي حليمة بولند سخرية واسعة من جانب الشباب المحيطين بها، أثناء تصويرها للمكان الذي قامت بزيارته في حفل الباطن وقيل بأنه سوق تجاري حيث أمسكت بهاتفها للتصوير ثم تفاجئت بالتعامل معها بطريقة ساخرة.