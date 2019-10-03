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رضوى الشربيني تُلقن "مصطفى تورتة" درسًا على الهواء (فيديو)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:14 م
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رضوى الشربيني تُلقن مصطفى تورتة درسًا على الهواء (فيديو)
رضوى الشربيني
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أمنية فوزي
 
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علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على واقعة "مصطفى أبو تورتة"، المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة موجهة حديثها لصاحب الواقعة: "محدش علمك إن في حاجة اسمها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، محدش علمك إن بيوت الناس ليها حرمة".

وتابعت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "محدش علمك الفرق بين الراجل ورجل الكنبة، دينك معلمكش إنه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، متعلمتش إن نهاية العلاقة لازم يكون فيها شرف وتكون بأدب يا محترم، واضح إن محدش علمك علشان ماما مشيت ورا خالك".

واستكملت: "كنت عايز تعملها فضيحة بجلاجل، هو في واحد يسيب خطيبته في قاعة الفرح إلا لو فيها حاجة وعايز يكسر نفسها وقلبها، تسمع عن كده ولا متسمعش يا أبو تورتة، الفضيحة إللي كنت عايز تعملهالها محصلتش ولكن ربنا رفع ستره عنك وخلاك يا أبو تورتة عبرة لمن يعتبر، إنت أخدت نصيبك مني ومن كل رجال ونساء وشباب الوطن العربي كله، إنت مش هتلاقي حد يتجوزك، لو بطة ماشية مش هترضى أصلًا تبصلك"، وتابعت موجهة حديثها لأهله وأصدقائه: "مفيش فرد واحد يقوله حرام عليك اتقي الله إحنا عندنا ولايا وبنات، مفيش حد فيكم عاقل وعنده رحمة وقلب يقوله ارحم البنت وسمعتها، يا نهار أبيض هو إحنا وصلنا لكده".

 الجدير بالذكر، انتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".
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