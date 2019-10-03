ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفنان الفرفوش رزق خالد الصاوي بفيديو جديد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:13 م
Advertisements
الفنان الفرفوش رزق خالد الصاوي بفيديو جديد
Advertisements
طباعة
رانيا ماهر
 
Advertisements
يتمتع الفنان خالد الصاوي بحس الفكاهة، فكثيرا ما ينشر فيديوهات وصور له يمازح بها متابعيه

قام "خالد" منذ قليل، بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه يرقص علي إحدي الأغاني.

.وأرفق "الصاوي" الفيديو بتعليق: "فرفوش بيحب الفرفشه وعملت أكونت للفرفشه"، ليعلن علي حساب أخر له للفرفشه علي حد قوله

مؤخرا شارك "الصاوي" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكان خالد الصاوي قد حضر المهرجان قبل افتتاحه بيوم، وحرص على التواجد في الجونة، طوال فترة المهرجان حيث كان يقيم في فيلته الخاصة.

وفاجئ الفنان خالد الصاوي الجمهور عندما ظهر في فيلم "الفيل الازرق" الجزء الثاني،
حيث ظهر فى مشهد واحد داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وتضمن المشهد انهيار الصاوى "شريف"، وأن الروح التي كانت بداخله لم تحترق مثلما تبين للجمهور فى الجزء الأول، وأنه مازال يطارده وطلب منه عدم النوم حتى لا تتعرض له الروح الشريرة وتقطن بداخله.

ويعكف "الصاوي" في الفترة الحالية على تصوير فيلم "شريط 6".

تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب،ويجسد "الصاوى" خلال العمل شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي كل من محمد الشرنوبي وخالد أنور وآراء عماد، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.

خالد الصاوي هو نجم مصري مواليد 25 نوفمبر ولد في مدينة الأسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993، عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم مساعداً للإخراج، ثم مخرجاً تليفزيونياً بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة. بدأ التمثيل على المسرح الجامعي واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للابداع المسرحى لعامى 1991، 1992 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.

قدم "الصاوي" أعمال فنية كثيرة ممتعة ومنها: "الجزيره2، الفيل الازرق، الكبار، كباريه، حسن طياره، أدرينالين، ميكانو، الحرامي والعبيط، الدجال، الفرح، الجزيرة، كده رضا، كارت أحمر،غاوي حب".

ومن المسلسلات التي شارك بها "خاتم سليمان، أهل كايرو، تفاحة أدم، الصعلوك، محمود المصري، هي دافنشي، علي كف عفريت".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
0
x
20:00
0
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
02:30
1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
0
x
18:55
1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
0
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
x
21:00
0
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
2
x
19:00
1
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
0
x
17:05
1
الوحدة
التعاون
0
x
19:10
0
أبها

DMCA.com Protection Status