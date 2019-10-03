الفنان الفرفوش رزق خالد الصاوي بفيديو جديد

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يتمتع الفنان خالد الصاوي بحس الفكاهة، فكثيرا ما ينشر فيديوهات وصور له يمازح بها متابعيه



قام "خالد" منذ قليل، بنشر فيديو له عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيه يرقص علي إحدي الأغاني.



.وأرفق "الصاوي" الفيديو بتعليق: "فرفوش بيحب الفرفشه وعملت أكونت للفرفشه"، ليعلن علي حساب أخر له للفرفشه علي حد قوله



مؤخرا شارك "الصاوي" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.



وكان خالد الصاوي قد حضر المهرجان قبل افتتاحه بيوم، وحرص على التواجد في الجونة، طوال فترة المهرجان حيث كان يقيم في فيلته الخاصة.



وفاجئ الفنان خالد الصاوي الجمهور عندما ظهر في فيلم "الفيل الازرق" الجزء الثاني،

حيث ظهر فى مشهد واحد داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وتضمن المشهد انهيار الصاوى "شريف"، وأن الروح التي كانت بداخله لم تحترق مثلما تبين للجمهور فى الجزء الأول، وأنه مازال يطارده وطلب منه عدم النوم حتى لا تتعرض له الروح الشريرة وتقطن بداخله.



ويعكف "الصاوي" في الفترة الحالية على تصوير فيلم "شريط 6".



تدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب،ويجسد "الصاوى" خلال العمل شخصية طبيب نفسى ومعالج للعديد من الشخصيات العامة.



يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي كل من محمد الشرنوبي وخالد أنور وآراء عماد، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف على رأسهم نيللى كريم.



خالد الصاوي هو نجم مصري مواليد 25 نوفمبر ولد في مدينة الأسكندرية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993، عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم مساعداً للإخراج، ثم مخرجاً تليفزيونياً بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة. بدأ التمثيل على المسرح الجامعي واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للابداع المسرحى لعامى 1991، 1992 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.



قدم "الصاوي" أعمال فنية كثيرة ممتعة ومنها: "الجزيره2، الفيل الازرق، الكبار، كباريه، حسن طياره، أدرينالين، ميكانو، الحرامي والعبيط، الدجال، الفرح، الجزيرة، كده رضا، كارت أحمر،غاوي حب".



ومن المسلسلات التي شارك بها "خاتم سليمان، أهل كايرو، تفاحة أدم، الصعلوك، محمود المصري، هي دافنشي، علي كف عفريت".