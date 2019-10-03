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#الخطيب_جمهوره_ملايين يتصدر تويتر.. ومغردون: الأهلي والخطيب خط أحمر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:05 م
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#الخطيب_جمهوره_ملايين يتصدر تويتر.. ومغردون: الأهلي والخطيب خط أحمر
مرتضى منصور ومحمود الخطيب
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حسن شحاتة
 
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دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #الخطيب_جمهوره_ملايين، ردًا على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأخيرة المنتقدة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأطلق الأهلي هاشتاج #الخطيب_جمهوره_ملايين، دفاعًا عن رئيس ناديهم، وتم تفعيل بشكل كبير بعد فوز المارد الأحمر على الإنتاج برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليكون ردًا على وصف رئيس نادي الزمالك لمحمود الخطيب بالفاشل إداريًا.

وغرد أحد نشطاء "تويتر" ويدعى أحمد كمال قائلاً: "نحن نتعامل بكل أدب ورقي نكون دائما في قمه التواضع ولانتكبر على احد بالعمل والكفاح ندير الازمات لانخاف من الصوت العالي ولانهاب احدا فالاهلي خلق لاسعاد أجيال يعرفون قيم ومبادي الحياه لاتحسب صمت الخطيب وجمهوره ضعف ولاخوف ولكنا لانتلفظ بكلمات بذيئة مثلك #الخطيب_جمهوره_ملايين"، وأضاف أحد نشطاء تويتر عبر حسابه الشخصي قائلاً: "الأهلي والخطيب خط أحمر #الخطيب_جمهوره_ملايين".

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