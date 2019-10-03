#الخطيب_جمهوره_ملايين يتصدر تويتر.. ومغردون: الأهلي والخطيب خط أحمر
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
Advertisements
دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج #الخطيب_جمهوره_ملايين، ردًا على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأخيرة المنتقدة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وأطلق الأهلي هاشتاج #الخطيب_جمهوره_ملايين، دفاعًا عن رئيس ناديهم، وتم تفعيل بشكل كبير بعد فوز المارد الأحمر على الإنتاج برباعية نظيفة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري، ليكون ردًا على وصف رئيس نادي الزمالك لمحمود الخطيب بالفاشل إداريًا.
وغرد أحد نشطاء "تويتر" ويدعى أحمد كمال قائلاً: "نحن نتعامل بكل أدب ورقي نكون دائما في قمه التواضع ولانتكبر على احد بالعمل والكفاح ندير الازمات لانخاف من الصوت العالي ولانهاب احدا فالاهلي خلق لاسعاد أجيال يعرفون قيم ومبادي الحياه لاتحسب صمت الخطيب وجمهوره ضعف ولاخوف ولكنا لانتلفظ بكلمات بذيئة مثلك #الخطيب_جمهوره_ملايين"، وأضاف أحد نشطاء تويتر عبر حسابه الشخصي قائلاً: "الأهلي والخطيب خط أحمر #الخطيب_جمهوره_ملايين".
كما عبر شخص آخر عن دعم الجماهير الدائم للخطيب قائلاً" جمهورك دايما وراك #الخطيب_جمهوره_ملايين"، وقالت نور أحمد عبر حسابها الشخصي على تويتر: "ولأننا صوت الأهلى فنحن دائما وأبدا فى الصدارة.. عاش وحوووش صوت الأهلى عاااش #الخطيب_جمهوره_ملايين".
نحن نتعامل بكل أدب ورقي نكون دائما في قمه التواضع ولانتكبر على احد بالعمل والكفاح ندير الازمات لانخاف من الصوت العالي ولانهاب احدا فالاهلي خلق لاسعاد أجيال يعرفون قيم ومبادي الحياه لاتحسب صمت الخطيب وجمهوره ضعف ولاخوف ولكنا لانتلفظ بكلمات بذيئة مثلك#الخطيب_جمهوره_ملايين— Ahmed kamal(Ꝅξм̃̾๑๑) (@ahmedka235) October 2, 2019
جمهورك دايما وراك #الخطيب_جمهوره_ملايين— Mo Sadek (@MoSadek73187785) October 2, 2019
ولاننا صوت الاهلى فنحن دائما وابدا فى الصدارة— Nor ahmed💟💟🌹💪 (@Nor3314687762) October 3, 2019
عااااش وحوووش صوت الاهلى عاااش #الخطيب_جمهوره_ملايين pic.twitter.com/0z7pPJLsxw
مرتضى يواصل تصريحاته النارية ضد الخطيبوكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد واصل هجومه الشرس ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الرغم من الشكاوي التي تقدمت بها إدارة الأهلي لمؤسسات الدولة.وتحدث مرتضى منصور، عن الخطيب في تصريحات تليفزيونية قائلاً: "هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني.. سأقطع لسان أي شخص ولن تخيفني أي شكاوى".وأضاف: "ما الذي أدخل الأهلي في أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالي".وردًا على تضامن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية مع الخطيب ضد أي تعرض لأسرته رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو أسرته، قال مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني ولن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه".وتابع تصريحاته: "لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب بمثابة تعزية له ولكنهم يستشهدون به الآن".واختتم مرتضى تصريحاته قائلاً:" أعترف أن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر.. لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر فلم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".
Advertisements
المزيد عن: مرتضى منصور محمود الخطيب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر