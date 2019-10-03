ديسابر: هدفنا هذا الموسم المنافسة على المركز الأول أو الثاني للمشاركة في دوري الأبطال

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أعرب الفرنسي سباستيان ديسابر، عن سعادته في تخطي طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثانية، مؤكدا علي احترامه لكل الأندية في الدوري.



وتحدث عن قدرته على قيادة الفريق بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، وقال إن هدف بيراميدز هذا الموسم هو المنافسة علي المركز الأول أو الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وأكمل بأن الفريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين وهذا يجعل بينهم منافسة.



وأكد علي أن المنافسة صعبة علي جميع الفرق، مشيرا إلا أنه يسعي أن يجعل أداء اللاعبين جيدا، للحفاظ على قوام الفريق بدون أي إصابات.



وقال إن تغيير عبدالله السعيد كان اضطراريا بسبب ألم في ظهره، وأكد علي عدم وجود السعيد المباراة المقبلة هو خسارة كبيرة للفريق.



وفاز بيراميدز علي طنطا بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعها اليوم بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، وواصل بيراميدز صدارته برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي طنطا وانبي، ويتوقف رصيد طنطا عند 3 نقاط.



