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مكرم محمد يهنئ نشأت الديهي على حواره مع فتح الله جولن: أظهر مهنية وخبرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:01 م
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مكرم محمد يهنئ نشأت الديهي على حواره مع فتح الله جولن: أظهر مهنية وخبرة
مكرم محمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
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ميسون أبو الحسن
 
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أرسل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية للإعلامي نشأت الديهي، أعرب فيها عن تهنئته له على حواره الجرئ مع الزعيم التركي فتح الله جولن.

ووصف "مكرم" الحوار، بأنه أظهر مهنية وخبرة فائقة تستحق التقدير، فضلًا عما كشفه الحوار من التطورات على الساحة السياسية في تركيا، واستغلال الشعارات والخطابات الدينية، لإضفاء الشرعية على فساد الحكم.

وكان الحوار المهم الذي أجراه الإعلامي نشأت الديهي، مُقدم برنامج «بالورقة والقلم» عبر قناة «TeN»، مع المعارض التركب البارز فتح الله جولن، قد أثار ردود فعل واسعة، وحقق انتشارًا كبيرًا، حيث تطرق خلاله إلى الأوضاع المتطورة في تركيا وسياسات الرئيس فيما يخص الشأن التركي، وكذلك سياساته تجاه القضايا الإقليمية مثل الوضع في سوريا.
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