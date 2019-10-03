قُدرت بـ66 ألف جنيه.. ضبط كمية من المشغولات الفضية بصحبة راكب بمطار برج العرب (صور)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:01 م
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محمد رجب - دينا حسن
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول اشتبه كلا من مستور أبوتلات رئيس الورديه وسارى عبدالحليم بالأمن الجمركى فى الراكب "م.س.م" مصري الجنسية، قادم من تركيا، حيث بدا عليه علامات القلق والإرتباك.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركيه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه محمد على وكريم محمد مسئولى الفحص فأفادا بوجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه.
وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنه من على دبور وكارم محمود ومحمود الجزار مأمورى الحركة ومجدى عباس بمكافحة التهرب الجمركي تحت أشراف هشام عقل رئيس الوردية وذلك لتفتيش الراكب تفتيشا ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية.
وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 2 كيس بهما كمية من المشغولات الفضية بوزن 4.45 كيلو جرام مخبأة بحقائبة بين طيات الملابس
وبلغت قيمه المضبوطات 66 ألف و750 جنيهًا، وقرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 43 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ مجدى الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
تعود تفاصيل الواقعة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول اشتبه كلا من مستور أبوتلات رئيس الورديه وسارى عبدالحليم بالأمن الجمركى فى الراكب "م.س.م" مصري الجنسية، قادم من تركيا، حيث بدا عليه علامات القلق والإرتباك.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق عنها رسوم جمركيه أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه محمد على وكريم محمد مسئولى الفحص فأفادا بوجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه.
وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنه من على دبور وكارم محمود ومحمود الجزار مأمورى الحركة ومجدى عباس بمكافحة التهرب الجمركي تحت أشراف هشام عقل رئيس الوردية وذلك لتفتيش الراكب تفتيشا ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية.
وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 2 كيس بهما كمية من المشغولات الفضية بوزن 4.45 كيلو جرام مخبأة بحقائبة بين طيات الملابس
وبلغت قيمه المضبوطات 66 ألف و750 جنيهًا، وقرر محمود فرغلى مدير عام مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 43 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ مجدى الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
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