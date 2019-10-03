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شاهد.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:50 م
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شاهد.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ترأس الاجتماع، الذي يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان، وكبار قادة القوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورة تذكارية للرئيس السيسي،  مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ناقش الاجتماع الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.


شاهد.. صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وكانت عرضت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، والرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات.

وأوضح "الفيديو"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وذلك في إطار احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاعا والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل السادات، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، وصافح عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس السيسي عدد من قيادات القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة، ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث وضع إكليل من الزهور على قبره، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة لأبناء الشعب الامصري والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات واالموضوعات ذات الصلة بأنشطة القوات المسلحة.

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