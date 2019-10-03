يلا شووت أونلاين NOW: مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت ZAMALEK جودة متعددة NOW

شاهد بث مباشر KORA STAR لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم (2019 – 2020)، حيث يلتقي الفريق الأول بالنادي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الخميس الموافق 3-10-2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة المحلية، تابع لايف بث مباشر COOL KORA المواجهة المثيرة بين (EL-ZAMALEK VS MAKASA)





موعد مباراة الزمالك × المقاصة في الدوري الممتاز اليوم الخميس LIVE

كورة أونلاين KORA ONLINE بث مباشر مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الزمالك ZAMALEK والمقاصة MAKASA في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر لعام 2019 علي أرضية استاد (السلام) الخاص بالفريق الأول للإنتاج الحربي.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة YALLA SHOO PLUS بالدوري الممتاز

كورة توداي KORA2DAY بث حي ومباشر لمباراة الزمالك اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو المباراة بتشكيل مكون من:محمد عواد فى حراسة المرمى، وفى الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب، وفى الهجوم مصطفى محمد.. KORA4GOAL.





التكافؤ يسيطر على تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة YALLA LIVE

البث المباشر – كورة لايف KORA LIVE حيث يسيطر التكافؤ علي تاريخ مواجهات الزمالك ضد مصر المقاصة، حيث تحمل مواجهة اليوم رقم 14 بين الفريقين، وسبق وخاض الفريقين 13 مواجهة بينهما في مختلف البطولات، فاز كل فريق في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، ولم تحدث نتيجة التعادل السلبي في أي مباراة بينهما، شاهد لايف بث مباشر مباراة الزمالك والمقاصة ONLINE عبر رابط الأسطورة HD.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري KORA HA7SRY:

شاهد لايف بث مباشر YOUTUBE لمباريات الدوري الممتاز، حيث يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم الخميس، عبر قناة نايل سبورت علي تردد 11843، وقناة أون سبورت عبر تردد 10853، وقناة تايم سبورت وترددها 11449، كما يمكنكم متابعة بث مباشر KORA4LIVE مباراة الزمالك بقيادة الصربي (ميتشو)، تابع لايف بث مباشر KORA4HD لمباراة (الزمالك × المقاصة) ومن خلال روابط البث عبر موقعنا الفجر الرياضي.



