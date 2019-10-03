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يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس 3-10-2019

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:49 م
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يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر اليوم الخميس 3-10-2019
مشاهدة مباراة الزمالك
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يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر يستضيف ملعب السلام مباراة Zamalek vs misr almuqasa فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام المصري يلا كورة مباشر مباريات اليوم 3 من اكتوبر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا فى نقل مباشر لايف بدون تقطيع.

يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم Zamalek vs misr almuqasa فى بث حى مباشر من رابط موقعنا تسهيلا لجماهير الفريقين فى انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى العام المصري يلا كورة مباشر حيث تنطلق مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى توقيت 20:00 فى مصر وهو يوافق توقيت 21:00 فى السعودية.

يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة 
يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم  فى بث مباشر لايف فى اطار مواجهات بطولة الدوري المصرى الممتاز الاسبوع الثانى من البطولة يلاكورة مباشر مساء اليوم حيث يمكن مشاهدة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة مساء اليوم مباشر .


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15:00
2
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مصر المقاصة
0
x
20:00
0
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
1
x
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1
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
0
x
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1
روما
إي زد آلكمار
0
x
18:55
0
مانشستر يونايتد
كراسنودار
0
x
21:00
0
خيتافي
آرسنال
0
x
21:00
0
ستاندر دو لياج
إشبيلية
0
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21:00
0
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