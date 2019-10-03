هذا ما قالته خطيبة "مصطفى أبوتورتة" في أول ظهور إعلامي (فيديو)
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:55 م
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أمنية فوزي
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أحضرت الإعلامية رضوى الشربيني، "تورتة" على الهواء، قائلة لـ "نيهال"، صاحبة واقعة "مصطفى تورتة"، قائلة: "أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي التورتة يا حبيبتي"، متابعة: "ولا يهمك".
وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة "التورتة"، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: "ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني".
واستكملت صاحبة واقعة "التورتة": "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".
وردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني"، وتابعت موجهة حديثها لـ نيهال: "والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل".
في حين قالت "نيهال": "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، مطالبة الإعلامية بالذهاب إلى الإسكندرية لرؤيتهم.
وردت رضوى الشربيني، قائلة: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية، وإللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".
وانتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".
وقالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة "التورتة"، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على الفيس بوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معلقة: "ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني".
واستكملت صاحبة واقعة "التورتة": "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".
وردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني"، وتابعت موجهة حديثها لـ نيهال: "والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل".
في حين قالت "نيهال": "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، مطالبة الإعلامية بالذهاب إلى الإسكندرية لرؤيتهم.
وردت رضوى الشربيني، قائلة: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية، وإللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".
وانتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".
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