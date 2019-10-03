ميدو يعقد جلسة خاصة مع محمد إبراهيم قبل موقعة الزمالك
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:50 م
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رامي بشاي
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حرص أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مصر للمقاصة مع محمد إبراهيم وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق الفيومي بنظيره الزمالك.
وقام ميدو بالحديث مع ابراهيم عقب انطلاق المباراة، نظرا لمشاركته في مواجهة اليوم أمام الزمالك فريقه السابق، حيث انتقل اللاعب إلى المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وقد وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام قبل مواجهة مصر للمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وحرص اللاعبين والجهاز الفني على معاينة ارضية الملعب عقب وصولهم إلى ستاد السلام.
ويدخل الزمالك المباراة بثلاث نقاط حققها الفريق بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد بالجولة الأولى من البطولة.
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