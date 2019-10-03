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تخريج الدورة التأسيسية لفريق البحث والإنقاذ البحريني

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:42 م
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تخريج الدورة التأسيسية لفريق البحث والإنقاذ البحريني
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الفجر السعودي
 
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شهد اليوم، حفل تخرج الدورة التدريبية التأسيسية لفريق البحث والإنقاذ البحريني؛ بالشراكة مع فريق البحث والإنقاذ السعودي.

ورعى الحفل الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني، السفير البحريني لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومدير عام الدفاع المدني البحريني العقيد علي بن محمد الحوطي.

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وبلغ عدد الخريجين من الدورة، التي استمرت أربعة أسابيع 33 متدربًا، وتركزت عناصر الدورة على تدريب المشاركين فيها، على اكتساب المعرفة والمهارات العملية والفنية، التي تمكنهم من العمل في بيئة الكوارث؛ حال وقوعها (لا سمح الله) في أي مكان، وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصادرة عن المجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ INSARAG، في إطار استعداد فريق البحث والإنقاذ البحريني للتأهل للحصول على التصنيف الدولي.

وتولى التدريب في الدورة بشقيه النظري والعملي 20 مدربًا، وركزوا على توضيح المبادئ الأساسية لمنهج INSARAG، ورسم الخطط اللازمة لتحقيق هدف الحصول على التصنيف الدولي، من خلال مجموعة من الأهداف والمهام، منها دليل إجراءات عمل فرق البحث والإنقاذ الدولية، وكذلك توفير الدعم اللوجستي، وتحقيق الاكتفاء الكامل لفريق البحث والإنقاذ الدولي؛ لتمكينه من العمل بكفاءة في أي مهمة يتم تكليفه بها، ووفق الأعمال والإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد وقوع الكوارث الطبيعية.

كما تم تزويد المتدربين بتقنيات البحث والإنقاذ، وفق المنهجية والآلية الخاصة بالمجموعة الدولية الاستشارية للبحث والإنقاذ، عند القيام بعمليات البحث والإنقاذ، والتعرُّف على أحدث التقنيات والتجهيزات الموجودة، وكيفية العمل لمواجهة مخاطر الزلازل والانهيارات، إضافة لتزويدهم بالخطوات الكاملة لتنظيم آلية استقبال ودخول الفرق الدولية والمنظمات الإغاثية، بالتعاون مع السلطة المحلية في البلد المتضرر من الكارثة، إضافة لتعريفهم بمفهوم الإسعافات الأولية المقدمة لأعضاء الفريق، والقدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين تحت الأنقاض، وكيفية التعامل معهم حسب المعايير العالمية.. حمى الله بلادنا من كل مكروه .


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