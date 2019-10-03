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أونلاين NQW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة هدف مانشستر يونايتد الآن رابط ماتش اليونايتد United PL

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:39 م
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أونلاين NQW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر beIN المفتوحة هدف مانشستر يونايتد الآن رابط ماتش اليونايتد United PL
مانشستر يونايتد
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مباراة مانشستر يونايتد وألكمار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وألكمار 

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وألكمار اليوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة مانشستر يونايتد وألكمار ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مباراة مانشستر يونايتد وألكمار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "أفاس"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد والكمار بالدوري الأوروبي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد الكمار الهولندي، في تمام الخامسة إلا خمسة دقائق مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد والكمار

من المنتظر أن تذاع قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الأوروبي، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق علي محمد علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

هدف كلا الفريقين من مباراة مانشستر يونايتد والكمار

يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أوناي سولسكاير لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الأوروبي، بعد بدايته الرائعة بالفوز على إف سي أستانا من كازاخستان، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى، بينما يتطلع الكمار الهولندي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الثلاثة نقاط والتربع على صدارة المجموعة، ليقطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل قبل مواجهتي إف سي أستانا في الجولتين الثالثة والرابعة، والذي يعد أحد أضعف فرق المجموعة والأقل حظوظًا في التأهل.




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