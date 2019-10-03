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شووت WON مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش مانشستر يونايتد beIN Match

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:38 م
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شووت WON مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش مانشستر يونايتد beIN Match
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مباراة مانشستر يونايتد وألكمار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وألكمار 

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وألكمار اليوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة مانشستر يونايتد وألكمار ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مباراة مانشستر يونايتد وألكمار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.


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