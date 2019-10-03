رمضان عبدالمعز: من نصر مصر في حرب أكتوبر قادر على نصرها كل حين



وأشار "عبد المعز"، خلال برنامج "ولعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه لو ظهر مجموعة من الناس الآن يريدون إلحاق الفشل بمصر، أو بث الفوضى بها، نقول لهم أن من نصر مصر في حرب أكتوبر 73، فأنه قادرا على أن ينصر مصر في كل وقت وحين.



وفي سياق آخر، أكد "عبد المعز"، أنه لو تم وضع طفلا في الصحراء، فأنه سينمو على ثوابت دون أن يعلمها أحد له، وهى أنه سيكون على علم أن له رب خالق ومعبود، وأن عليه أن يستر عورته، ووكذلك سيكون قادرا على التفرقة بين الخير والشر.



هذا ويقدم برنامج "ولعلهم يفقهون المذاع عبر قناة "دي غم سي" أسبوعيا حلقة تكون أبه بمجلس علمي بين عدد من علماء الدين، ويتحدثون فيها عن الأمور الدينية، ويوضحون كثير من النقاط.

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن من نصر مصر في الماضي سينصرها في الحاضر بجنودها البواسل الشرفاء، مستدلا بقول الله تعالى "إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".