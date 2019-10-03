بالفيديو.. جمال سليمان يكشف سبب قبوله بمسلسل "زي الشمس"

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كشف الفنان جمال سليمان عن الأسباب التي دفعته إلى قبول دوره رغم صغر حجم الدور بمسلسل "زي الشمس"، والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.



وقال "جمال" من خلال برنامج "عرب وود"، المُذاع عبر فضائية روتانا سينما: " في البداية عجبني العمل كثيرًا، وأنا كنت أعلم من البداية أن الدور الذي سأجسده هو مجرد ضيف شرف ليس أكثر، فنحن لدينا تناقض وإزوداجية أن لا يصح لفنان بحجم كبير أن يظهر فقط في دور شرف صغير، ولكن على الجانب الآخر ليس يحدث ذلك في هوليوود، فنجد كثيرًا من الفنانين الأجانب العملاقة يشاركون بدور صغير في أي عمل".



وأضاف أن الفنان الحقيقي هو الذي يقبل بهذه الأدوار الصغيرة، وخاصةً إذا كانت في عمل كبير مثل مسلسل "زي الشمس"، مؤكدًا أن المشاركة في هذه الأعمال تُضيف من رصيد الفنان.



جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن ينال إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد، وبلغت عدد مُشاهداته إلى ما يقرب 6 مليون مُشاهدة، حيث كانت أحداثه تدور في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض فريدة شقيقة المحامية نور للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.



يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" من بطولة: دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد مالك، عمر السعيد، ليلى عز العرب، مريم الخشت، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.



وفي سياق متصل كشفت الفنانة دينا الشربيني من خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عن وجود جزء ثاني من مسلسل "زي الشمس"، مؤكدة أن السيناريست تامر حبيب يقوم في هذه الفترة بكتابة العمل، ومن المقرر عرضه أيضًا على شبكة قنوات Mbc.



وعلى الجانب الآخر، يستعد الفنان جمال سليمان في بدء تصوير الجزء الثاني من المسلسل السوري "الحرملك" والذي تم عرض الجزء الأول منه بالسباق الرمضاني الماضي، حيث تدور أحداثه حول وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة لأعداء الأمة المفترضين.



مسلسل "الحرملك" من بطولة: جمال سليمان، درة، باسم ياخور، سلافة معمار، أحمد فهمي، سامر المصري، نبيل عيسى، محمد علاء، من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.



