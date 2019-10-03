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عاجل - كينو يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:33 م
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عاجل - كينو يتعرض لقطع في الرباط الصليبي
كينو
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محمد الصو
 
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تعرض البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المصري السابق ونادي الجزيرة الإماراتي الحالي؛ لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، بالدوري الإماراتي.

وأشارت بعض التقارير أن الفحص المبدئي لإصابة كينو هي ترعضه لقطع في الرباط الصليبي، وسيخضع لبعض الفحوصات الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وانتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، من بيراميدز على سبيل الإعارة؛ خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
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