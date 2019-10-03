ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟.. "الإفتاء" تجيب (فيديو)

تنشر دار الإفتاء المصرية يوميًا عبر صفحتها الرسمية على الفيسوك، فيديوهات بث مباشر لعلمائها للرد على أسئلة المواطن المصري المسلم لتسهيل حصوله على الفتوى.

وفي نفس السياق، وجه مواطن سؤالًا هامًا للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، حيث قال: ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟





وأجب أمين الفتوى: "الفقهاء يقولون إن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج".



