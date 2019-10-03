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ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟.. "الإفتاء" تجيب (فيديو)

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:22 م
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ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)
صورة أرشيفية
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تنشر دار الإفتاء المصرية يوميًا عبر صفحتها الرسمية على الفيسوك، فيديوهات بث مباشر لعلمائها للرد على أسئلة المواطن المصري المسلم  لتسهيل حصوله على الفتوى.

وفي نفس السياق، وجه مواطن سؤالًا هامًا للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حيث قال: ما أقصى مدة مسموح بها في قصر الصلاة للمسافر؟

وأجب أمين الفتوى: "الفقهاء يقولون إن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج".

وتابع الشيخ "وسام"، عبر البث المباشر لدار الإفتاء، إنه إذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو مترا وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع والقصر، أما إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.

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