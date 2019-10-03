ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة سارة لبرشلونة قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:27 م
Advertisements
مفاجأة سارة لبرشلونة قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة مفاجأة سارة قبل لقاء الكلاسيكو الاسباني أمام ريال مدريد والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر من الشهر الجاري على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في مباريات البرسا، وسيتواجد في مباراة الفريق ضد إيبار بالدوري الاسباني يوم 19 أكتوبر الجاري، كما سيكون جاهزًا لتدعيم صفوف الفريق في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان "ألبا" قد تعرض للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويغيب عن مباريات الفريق الكتالوني منذ ذلك التاريخ.

ويفقد نادي برشلونة جهود عدة لاعبين خلال الفترة الحالية أبرزهم، صامويل أومتيتي، أنسو فاتي، بينما استعاد جهود ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي خلال المباريات الأخيرة، ويأمل فالفيردي في اكتمال صفوف الفريق وعودة جميع الغائبين من أجل اكتمال قوة الفريق والمنافسة في كافة البطولات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
طنطا‏
1
x
15:00
2
بيراميدز
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
الزمالك
كأس الليبرتادوريس
جريميو - البرازيل
-
x
02:30
-
فلامينغو - البرازيل
الدوري الأوروبي
وولفسبيرجر
-
x
18:55
-
روما
إي زد آلكمار
-
x
18:55
-
مانشستر يونايتد
كراسنودار
-
x
21:00
-
خيتافي
آرسنال
-
x
21:00
-
ستاندر دو لياج
إشبيلية
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
سبورتينغ خيخون
-
x
19:00
-
ألميريا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك
-
x
17:05
-
الوحدة
التعاون
-
x
19:10
-
أبها

DMCA.com Protection Status