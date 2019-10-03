مفاجأة سارة لبرشلونة قبل لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد

تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة مفاجأة سارة قبل لقاء الكلاسيكو الاسباني أمام ريال مدريد والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر من الشهر الجاري على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الدوري الاسباني.





وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، أصبح قريبًا من العودة للمشاركة في مباريات البرسا، وسيتواجد في مباراة الفريق ضد إيبار بالدوري الاسباني يوم 19 أكتوبر الجاري، كما سيكون جاهزًا لتدعيم صفوف الفريق في لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 26 من الشهر نفسه.





وكان "ألبا" قد تعرض للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويغيب عن مباريات الفريق الكتالوني منذ ذلك التاريخ.





ويفقد نادي برشلونة جهود عدة لاعبين خلال الفترة الحالية أبرزهم، صامويل أومتيتي، أنسو فاتي، بينما استعاد جهود ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي خلال المباريات الأخيرة، ويأمل فالفيردي في اكتمال صفوف الفريق وعودة جميع الغائبين من أجل اكتمال قوة الفريق والمنافسة في كافة البطولات.



