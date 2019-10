يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد والكمار بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش مانشستر يونايتد NQW

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر AZ Alkmaar vs Man Utd ينزل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره ألكمار الهولندي، اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر Manchester United vs EZ Alkmaar مساء اليوم 3 من اكتوبر فى بطولة الدوري الأوروبي حيث يلتقى كلا من الفريقين Manchester United vs EZ Alkmaar فى مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدورى الأوروبي ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من موقع كورة اون فى بث مباشر بدون تقطيع. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإي زد آلكمار بث مباشر بتاريخ 03-10-2019 الدوري الأوروبي.





يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره ألكمار الهولندي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الاوروبي.





إي زد آلكمار Vs مانشستر يونايتد. البطولة : الدوري الأوروبي (دور المجموعات – الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : ستاد أفاس . المعلق : علي محمد علي . موعد المباراة : 7:55 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:55 مساءاً بتوقيت مصر . 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .