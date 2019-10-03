"المركزي" يعلن تعطل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة 6 أكتوبر
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:22 م
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أحمد الشيخ
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أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الأحد المقبل، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.
وقال بيان البنك المركزي: "بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر ٢٠١٩ علي أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٩" .
وسبق أن قررت إدارة البورصة اعتبار الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر على ان يستانف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 07-10-2019 .
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