"المركزي" يعلن تعطل العمل بالبنوك الأحد المقبل بمناسبة 6 أكتوبر

أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الأحد المقبل، بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر.





وقال بيان البنك المركزي: "بمناسبة عيد القوات المسلحة السادس من أكتوبر تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر ٢٠١٩ علي أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٩" .





وسبق أن قررت إدارة البورصة اعتبار الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019 أجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر على ان يستانف العمل بالبورصة المصرية يوم الأثنين الموافق 07-10-2019 .







