غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة
الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:14 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض المناطق غدا الجمعة، لمدة 8 ساعات من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي.
وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة يشمل مناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).
وأضافت الشركة، أن المياه تضعف في حي بولاق الدكرور؛ لحدوث كسر بخط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.
وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضي.
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