بيتر ميمي يعلن عن عمله المقبل برمضان 2020

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علن المخرج بيتر ميمي عن عمله القادم، والذي سيشارك به بالسباق الرمضاني القادم لعام 2020، والذي يحمل اسم "الاختيار".



وقال بيتر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " مسلسل الاختيار رمضان 2020، قصة الوفاء والخيانة، من بطولة أمير كرارة وانتاج سيرنجي وتأليف باهر دويدار".



يُشار إلى أن صناع العمل يعقدون جلسات عمل في الفترة الحالية، وذلك للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل، ولمعاينة أماكن التصوير والديكورات، حيث قام المؤلف باهر دويدار بتسليم أول 10 حلقات من المسلسل، ويعتبر هذا العمل هو التعاون الرابع بين الثلاثي أمير كرارة وبيتر ميمي وباهر دويدار وذلك بعد نجاح مسلسل "كلبش" في أجزائه الثلاثة.



جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج بيتر ميمي التليفزيونية مسلسل "كلبش3" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وأستطاع أن يحصد العديد من المُشاهدات من قِبل الجمهور، حيث كانت أحداثه تدور حول تتقدم سليم الأنصاري باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء جلال خطاب، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه سليم بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه أكرم صفوان، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.



يُذكر أن مسلسل "كلبش3" من بطولة: أمير كرارة، روجينا، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوي، هيدي كرم، أماني كمال، محمد علي رزق، إسلام جمال، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.



وعلى الجانب الآخر كانت آخر أعمال المخرج بيتر ميمي السينمائية هو فيلم "كازابلانكا" والذي عُرض ضمن سباق عيد الفطر واستطاع أن يحصد إيرادات عالية بلغت إلى ما يقرب 77 مليون ونصف جنيهًا، حيث كانت أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء (عمر المر، عرابي، رشيد) يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم هجامين البحر، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، وهي السطو على شحنة ألماس كبيرة، ولكن عرابي يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي، ويهرب على المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.



فيلم "كازا بلانكا" من بطولة: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، إياد نصار، محمود البزاوي، لبلبة، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.



وكان المخرج الشاب بيتر ميمي سخر من الخطأ الإخراجي الذي ظهر في رابع حلقات الموسم الثامن من مسلسل "صراع العروش"، حيث تواجد كوب شراب من ستاربكس على منضدة بأحد مشاهد الحلقة، مؤكدًا أن الأعمال العظيمة دائمًا ما تشهد أخطاء تافهة، وأعماله مثال حي على ذلك.



وكتب "بيتر" عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كوباية Starbucks في جيم أول ثرونس، دايما الأعمال الكبيرة العظيمة ديه بتبقى فيها أخطاء تافهة، اسألوني أنا، استر علينا يارب وإحنا أول يوم عرض النهاردة".