جولدي يتعادل مع السكة الحديد استعدادا للقسم الثالث

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حسم التعادل الإيجابي مباراة جولدي مع السكة الحديد، بهدفين لكل منهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب الأخير، استعداداً للقسم الثالث.



تشكيل الفريقين



خاض فريق السكة الحديد بتشكيل يتكون من: إبراهيم شعللها، وحازم شعيب، وحسن بشندى، ومتولى حافظ، ومحمد عبد الفتاح شولا، وفوزي الكاشف، ومحمد عبد الرحيم ريعو، وعبد العليم السيد، وأحمد عبد المنعم كشرى، ومحمود أكمل، ومصطفى جعفر ٠



وإشترك في الشوط الثاني كلا من محمد جمال، ومحمود سعيد "الصقر"، ومحمد رمزي، ومحمد عاطف، وأحمد على ٠



بينما خاض فريق جولدى بتشكيل يتكون من: إبراهيم جابر، وحسين طلعت، وأحمد مصطفى، ومحمد زيدان، وعلى السيد، وأحمد يوسف، وخالد جمال، وانس عبد الوهاب، وأحمد السريع، وحسام العجوز، واشترك في الشوط الثاني الايفواري مقديشو، وسعد جمال، ومصطفى جمال، وصالح موسى، وعمر الهواس، ومحمد خطاب، وطارق فيتا، واكى ٠



أحداث المباراة



إتسمت المباراة بالقوة والإثارة وغلب عليها طابع المباريات الرسمية، حيث شهجد الشوط الأول تقدم فريق السكة بهدفين مقابل هدف، عن طريق مصطفى جعفر في الدقيقة 11 بضربة رأس من عرضية أحمد عبد المنعم كشري، وجاء الهدف الثاني تسجيل الهدف الثاني من مجهود فردي لجعفر من منتصف الملعب.



وتعرض محمد عبد الفتاح شولا لإصابة، وشارك بدلاً من اللاعب محمد عاطف، من جانب السكة الحديد.



وشهدت الدقيقة 29 تسديدة قوية من أحمد العجوز يتصدى لها إبراهيم شعللها حارس السكة.



وفي الدقيقة 35 أضاع أحمد العجوز لاعب جولدى ضربة جزاء.



وفي الدقيقة 41 سجل أحمد السريع الهدف الأول لجولدى من تمريرة خالد جمال الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لجولدى من تمريرة الايفواري مقديشو ٠



وأدار اللقاء الحكم محمد صبري ، وعاونه سيد أبو خاطر ، ومحمد هندواى.



يقود الجهاز الفني للفريق السكة الحديد جمعة مشهور مدير فني ، وكمال اليمنى مدرب عام، وأحمد صوابى مدرب، وايهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، ووليد نصار اخصائي علاج طبيعي ، وحسين أبراهيم مدلكا، ومحمد جمال مدير أدارى، ورفاعى رمضان عبد السلام منسق اعلامي، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكرة٠



بينما يقود جولدى فنياً أحمد عيد عبد الملك، وعبد السلام نجاح مدرب عام، وعلاء الطيار مدرب مساعد، وأحمد مصطفى مدرب حراس مرمى، وأشرف حامد مدير التسويق والتعاقدات ومحمد علي مخطط أحمال، وأسامة حليم مدير إداري.



ويلتقي فريق جولدى في أول منافسات الجولة الأولى مع فريق حلوان العام بينما يلتقي فريق السكة الحديد مع فريق المرج.